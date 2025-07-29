Мирзиёев: Мы гордимся нашими соотечественниками — представителями разных наций и народностей

«Поздравляю вас, представителей более 130 наций и народностей, проживающих в нашей стране единой и дружной семьей… выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания», — говорится в обращении президента.
Глава государства подчеркнул, что этническое разнообразие, сохраняющееся в Узбекистане с древних времен, в условиях Нового Узбекистана обретает «новый смысл и содержание, преемственность и традиции».
Он отметил, что развитие межнациональных отношений — один из главных приоритетов государственной политики.
«Кардинально усовершенствована государственная политика в данной области, укреплены её правовые и институциональные основы», — добавил президент.
Среди важнейших достижений — активная деятельность 157 национальных культурных центров, 42 обществ дружбы и более 100 объединений соотечественников за рубежом. Они участвуют в крупных общественных и культурных мероприятиях, включая празднование Навруза и Дня независимости, и содействуют укреплению связей с зарубежными странами.
Мирзиёев поблагодарил представителей всех национальностей, вносящих вклад в развитие Узбекистана.
«Мы по праву гордимся нашими соотечественниками… которые своим честным трудом, патриотическими качествами вносят бесценный вклад в повышение социально-экономического потенциала республики», — заявил он.