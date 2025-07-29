Эти устройства запретили продавать в Беларуси. Что с ними не так

Производителем секатора является Yongkang Bt Tools (Китай). Среди нарушений выявлено, что теплостойкость частей из изоляционных материалов зарядного устройства, которые поддерживают токоведущие части, ниже нормируемых значений. Кроме того, на зарядном устройстве не указана номинальная потребляемая мощность в ваттах или номинальный ток в амперах.