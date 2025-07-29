Эти устройства запретили продавать в Беларуси. Что с ними не так

В Беларуси запретили продавать бесщеточный аккумуляторный садовый секатор марки Profipower с зарядным устройством (модель MKGSP-18V), ультразвуковой отпугиватель от крыс и мышей марки «Чистый дом» (модель KD-28A), а также дрель-шуруповерт марки MOLOT (модель MDR 102). Такой вывод можно сделать исходя из реестра опасной продукции.
Производителем секатора является Yongkang Bt Tools (Китай). Среди нарушений выявлено, что теплостойкость частей из изоляционных материалов зарядного устройства, которые поддерживают токоведущие части, ниже нормируемых значений. Кроме того, на зарядном устройстве не указана номинальная потребляемая мощность в ваттах или номинальный ток в амперах.
Производителем ультразвукового отпугивателя является Hangzhou Source Way Imp&Exp (Китай). У прибора выявлено аналогичное нарушение, касающееся теплостойкости. Также выявлены нарушения по маркировке. В частности, в инструкции отсутствуют необходимые предупреждения, относящиеся к эксплуатации устройства.
Дрель-шуруповерт (завод-изготовитель — Shanghai World-Pro Tools) не соответствует требованиям технических регламентов ЕАЭС. Так, в устройстве концентрация свинца в припое составила 36,53% (365 300 мг/кг), в то время как нормой является не более 0,1% (1000 мг/кг).-0-