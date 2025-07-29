Польша подала заявку на кредиты в 45 млрд евро из фонда милитаризации ЕС

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша направила в Брюссель заявку на получение займов из фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) на сумму 45 млрд евро, что составляет 30% от общего объема фонда в 150 млрд евро. Об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш, информирует ТАСС.
«Польша направила предварительную заявку в Еврокомиссию на получение кредита в рамках программы Евросоюза SAFE. Мы хотим получить деньги из этого фонда для укрепления ключевых возможностей польской армии и наших программ безопасности, включая, в частности, программу “Восточный щит”, — написал Косиняк-Камыш в социальной сети X.
«Мы собрали проекты на внушительную сумму — около 45 млрд евро, но сколько денег мы получим в итоге, будет зависеть от количества заявок и распределения Еврокомиссией средств между государствами-участниками», — отметил он.
В мае 2025 года Совет ЕС на уровне министров по европейским делам одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) на 150 млрд евро. Отмечается, что на средства из этой программы в том числе «будет оказываться военная помощь Украине». На данный момент девять стран подали свои заявки на получение кредитов из средств фонда. По оценкам Еврокомиссии, к программе могут проявить интерес примерно 20 стран сообщества.
Фонд милитаризации ЕС является частью более широкой программы военного строительства, инициированной ЕК и рассчитанной до 2030 года, объем которой должен составить до 800 млрд евро. Планируется, что все эти деньги будут привлекаться в виде займов. -0-