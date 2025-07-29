Польша подала заявку на кредиты в 45 млрд евро из фонда милитаризации ЕС

В мае 2025 года Совет ЕС на уровне министров по европейским делам одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) на 150 млрд евро. Отмечается, что на средства из этой программы в том числе «будет оказываться военная помощь Украине». На данный момент девять стран подали свои заявки на получение кредитов из средств фонда. По оценкам Еврокомиссии, к программе могут проявить интерес примерно 20 стран сообщества.