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МИД России вручил ноту протеста представителю Норвегии из-за ограничений рыболовства

Россия выразила официальный протест Норвегии в связи с введением Осло новых санкций против российских рыболовных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд». Москва считает эти меры нарушением двусторонних соглашений и угрозой для морских ресурсов, заявляя о готовности защищать свои интересы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В связи с введением Норвегией новых ограничений против рыболовных судов компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», МИД России вызвал временного поверенного этой страны и вручил ему ноту протеста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

В российском МИДе назвали эти меры «грубым нарушением двусторонних договоренностей в сфере рыболовства», в частности, межправительственного соглашения 1976 года. Россия предупредила, что действия Норвегии могут подорвать рациональное использование морских ресурсов в Северной Атлантике, и заявила о готовности принять необходимые меры для защиты интересов отечественного рыболовства.

7 июля Норвегия включила АО «Норебо» и «Мурман Сифуд» в свой санкционный список. В Осло объяснили это решение интересами своей безопасности и присоединением к санкциям Евросоюза, введенным 20 мая. В результате компании лишаются доступа к норвежским портам и территориальным водам, их активы замораживаются.

Это решение является частью общего ужесточения санкционной политики Норвегии в отношении российского рыболовства. С мая 2022 года Норвегия поэтапно ужесточала ограничения для российских судов. Первоначально был введен частичный запрет на вход в порты, затем их количество было сокращено, а также Осло запретило сход экипажей на берег и ремонт судов.

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