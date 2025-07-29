МИД России вручил ноту протеста представителю Норвегии из-за ограничений рыболовства

В российском МИДе назвали эти меры «грубым нарушением двусторонних договоренностей в сфере рыболовства», в частности, межправительственного соглашения 1976 года. Россия предупредила, что действия Норвегии могут подорвать рациональное использование морских ресурсов в Северной Атлантике, и заявила о готовности принять необходимые меры для защиты интересов отечественного рыболовства.
7 июля Норвегия включила АО «Норебо» и «Мурман Сифуд» в свой санкционный список. В Осло объяснили это решение интересами своей безопасности и присоединением к санкциям Евросоюза, введенным 20 мая. В результате компании лишаются доступа к норвежским портам и территориальным водам, их активы замораживаются.
Это решение является частью общего ужесточения санкционной политики Норвегии в отношении российского рыболовства. С мая 2022 года Норвегия поэтапно ужесточала ограничения для российских судов. Первоначально был введен частичный запрет на вход в порты, затем их количество было сокращено, а также Осло запретило сход экипажей на берег и ремонт судов.