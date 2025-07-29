МИД России вручил ноту протеста представителю Норвегии из-за ограничений рыболовства

Это решение является частью общего ужесточения санкционной политики Норвегии в отношении российского рыболовства. С мая 2022 года Норвегия поэтапно ужесточала ограничения для российских судов. Первоначально был введен частичный запрет на вход в порты, затем их количество было сокращено, а также Осло запретило сход экипажей на берег и ремонт судов.