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Цена нефти Brent на ICE превысила $71 за баррель впервые с 14 июля

Как свидетельствуют данные биржи на 18.11 мск, цена Brent выросла на 0,87% — до $71,01 за баррель.

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE поднималась выше $71 за баррель впервые с 14 июля 2025 года. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на аналитику торгов.

Как свидетельствуют данные биржи на 18.11 мск, цена Brent выросла на 0,87% — до $71,01 за баррель.

К 18.26 мск фьючерс на Brent незначительно замедлил рост и торговался на уровне $70,84 (+0,62%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре 2025 года вырос на 1,46% — до $67,58 за баррель. -0-