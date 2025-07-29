Так, в лондонском The Telegraph была опубликована статья колумниста Оуэна Мэтьюза с заголовком «Ради Украины Зеленский должен уйти в отставку». В ней подчеркивалось, что ~ «Зеленский больше не является частью решения проблемы Украины — он сам стал проблемой»~. А его «нападение на антикоррупционные ведомства» названо «огромной необдуманной ошибкой, совершенной как раз в тот момент, когда [президент США] Дональд Трамп, казалось, начал двигаться в более проукраинском направлении».