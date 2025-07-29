Великобритания может признать Палестину осенью

«(Великобритания признает государство Палестина.— “Ъ”) если правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасной ситуации в секторе Газа, не достигнет прекращения огня, не даст ясно понять, что не будет аннексии Западного берега, и не возьмет на себя обязательство по долгосрочному мирному процессу, обеспечивающему решение о создании двух государств», — передает пресс-служба британского правительства слова господина Стармера перед кабинетом министров.