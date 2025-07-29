В Индии ребенок загрыз кобру, приняв ее за игрушку

Ребенок в Индии (штат Бихар) загрыз 70-сантиметровую кобру, приняв змею за игрушку, сообщает издание Hindustan Times, ссылаясь на врачей. Об этом информирует РИА Новости.
Инцидент произошел в населенном пункте Западный Шампаране, когда годовалый ребенок по имени Говинда находился в своем доме. Как рассказали местные жители, кобра подобралась близко к ребенку, затем он схватил ее и укусил.
Как сообщил суперинтендант госпиталя Беттия Девикант Мишра, бабушка заметила ребенка со змеей и к тому времени, когда женщина вмешалась, кобра уже укусила ребенка. После случившегося мертвая рептилия лежала на полу, а ребенок потерял сознание.
Отмечается, что за состоянием малыша наблюдают врачи, признаков отравления ядом змеи специалисты не выявили. -0-