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В Индии ребенок загрыз кобру, приняв ее за игрушку

Инцидент произошел в населенном пункте Западный Шампаране, когда годовалый ребенок по имени Говинда находился в своем доме. Как рассказали местные жители, кобра подобралась близко к ребенку, затем он схватил ее и укусил.

Ребенок в Индии (штат Бихар) загрыз 70-сантиметровую кобру, приняв змею за игрушку, сообщает издание Hindustan Times, ссылаясь на врачей. Об этом информирует РИА Новости.

Инцидент произошел в населенном пункте Западный Шампаране, когда годовалый ребенок по имени Говинда находился в своем доме. Как рассказали местные жители, кобра подобралась близко к ребенку, затем он схватил ее и укусил.

Как сообщил суперинтендант госпиталя Беттия Девикант Мишра, бабушка заметила ребенка со змеей и к тому времени, когда женщина вмешалась, кобра уже укусила ребенка. После случившегося мертвая рептилия лежала на полу, а ребенок потерял сознание.

Отмечается, что за состоянием малыша наблюдают врачи, признаков отравления ядом змеи специалисты не выявили. -0-