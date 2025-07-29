Язык тела фон дер Ляйен раскрыл ее секрет: проигравшая Трампу глава ЕК хотела доминировать

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использует активную жестикуляцию и часто скрещивает руки, что говорит о её стремлении доминировать в переговорах и не уступать оппонентам. Об этом сообщил врач-психотерапевт и физиогномист Руслан Панкратов в беседе с aif.ru.