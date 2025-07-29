Язык тела фон дер Ляйен раскрыл ее секрет: проигравшая Трампу глава ЕК хотела доминировать

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использует активную жестикуляцию и часто скрещивает руки, что говорит о её стремлении доминировать в переговорах и не уступать оппонентам. Об этом сообщил врач-психотерапевт и физиогномист Руслан Панкратов в беседе с aif.ru.
Специалист отметил, что движения фон дер Ляйен резкие, с чётким разделением пространства руками и редким использованием указательного пальца, что подчёркивает её властный стиль.
В стрессовых ситуациях или на публичных выступлениях у фон дер Ляйен напряжена шея, приподняты плечи, а руки часто скрещены. По словам Панкратова, это свидетельствует о её желании защитить своё пространство и сохранить контроль в переговорах.
«Царьград» напомнил, что 27 июля в Шотландии фон дер Ляйен встретилась с Дональдом Трампом. Они обсуждали введение новых санкций, включая 100-процентные пошлины против торговых партнёров России, чтобы заставить их отказаться от российских энергоносителей.
Сама фон дер Ляйен признала, что соглашение с США было вынужденным шагом. Брюсселю пришлось выбирать между тяжёлыми последствиями и меньшим ущербом под угрозой 30-процентных пошлин. Политолог Пётр Колчин считает, что это решение стало стратегическим поражением для ЕС, так как укрепило позиции Вашингтона. Слова специалиста приводит Life.ru.