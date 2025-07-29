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В России оценили шансы на окончание СВО после замены Зеленского на Залужного

Российский военный корреспондент Александр Коц прокомментировал сообщения о возможной замене украинского лидера Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, которую, по данным Службы внешней разведки России, готовят на Западе.

Российский военный корреспондент Александр Коц прокомментировал сообщения о возможной замене украинского лидера Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, которую, по данным Службы внешней разведки России, готовят на Западе. Об этом репортер высказался в своем Telegram-канале.

Журналист считает, что лучше в случае смены лидера Украины и назначения на эту должность Залужного не станет.

Даже в случае прихода Залужного к власти СВО не кончится, так как «таких президентов ставят не для мира», отметил Коц.

По его мнению, в таком случае на фронт будут направлены все ресурсы Украины, а военкоматам (ТЦК) дадут вольницу, окончательно оформив новую опричнину.

Ранее в Госдуме увидели один признак скорого окончания СВО на Украине. По мнению члена думского комитета по обороне, закон о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет говорит о том, что на Украине уже нет людей.

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