Подсчитано, сколько гаубиц Словакия не поставила Украине

Украина, по данным портала, должна была получить все 16 произведенных в Словакии гаубиц Zuzana 2, которые для нее заказали ФРГ, Дания и Норвегия. Проблемы, связанные с контрактом на производство гаубиц за 92 млн евро, начались в 2023 году, то есть после смены руководства в минобороны Словакии.