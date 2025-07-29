Подсчитано, сколько гаубиц Словакия не поставила Украине

Словакия, как сообщило издание Aktuality, до сих пор не поставила Киеву 7 из 16 гаубиц Zuzana 2, которые Украина должна была получить еще в 2024 году.
За этим, по всей вероятности, стоит прекращение сотрудничества с украинским заводом и спорные решения минобороны, говорится в публикации издания.
Украина, по данным портала, должна была получить все 16 произведенных в Словакии гаубиц Zuzana 2, которые для нее заказали ФРГ, Дания и Норвегия. Проблемы, связанные с контрактом на производство гаубиц за 92 млн евро, начались в 2023 году, то есть после смены руководства в минобороны Словакии.
Известно, что первые две гаубицы Братислава передала в начале августа 2023 года, а оставшиеся должны были отправить до конца 2024 года. График потом изменился. «Заказчики до сих пор не получили 7 гаубиц», — подсчитало издание.
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