МИД Украины намерен синхронизировать все санкций против РФ

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия продолжает успешно адаптироваться к западным санкциям и заявляет о готовности к новым возможным ограничениям. По его словам, страна уже столкнулась с беспрецедентным количеством ограничительных мер, но справляется с ними.