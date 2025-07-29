МИД Украины намерен синхронизировать все санкций против РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в ближайшие недели ожидается полная координация международных санкций против России. Об этом пишет «РБК-Украина».
По словам Сибиги, особенно важным на этом этапе является достижение максимального уровня согласованности ограничительных мер.
«Критически важна максимальная синхронизация санкций. Сейчас подходящий момент. Настало время консолидировать единый и сильный санкционный кулак и ударить по России со всей силой», — заявил министр.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия продолжает успешно адаптироваться к западным санкциям и заявляет о готовности к новым возможным ограничениям. По его словам, страна уже столкнулась с беспрецедентным количеством ограничительных мер, но справляется с ними.
Также KP.RU писал, что президент России Владимир Путин отмечал, что усиление ограничительных мер вредит, прежде всего, тем, кто их инициирует.