Иноагентов хотят прижать: Почему их песни и фильмы больше не должны слушать и смотреть в России?

— Например, есть замечательный фильм — «Брат-2», я бы сказал, культовый патриотический фильм, но там иноагент на иноагенте сидит и иноагентом погоняет, но, конечно, времена изменились. И вообще много произведений, которые были созданы тогда с участием тех, кого только сейчас признали иноагентами. Это потому, что наша жизнь изменилась очень здорово. Мне кажется, если такой запрет вводить, то, наверное, не на все произведения, а созданные после какого-то периода. Например, после 24 февраля 2022 года, даты начала специальной военной операции. Такая точка отсечения, — пояснил Дмитрий Аграновский.