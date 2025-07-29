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Украина заявила о синхронизации международных антироссийских санкций в ближайшее время

Синхронизация всех международных санкций, введенных в отношении России, пройдет в ближайшие недели.

Синхронизация всех международных санкций, введенных в отношении России, пройдет в ближайшие недели. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, позиция президента США Дональда Трампа в отношении РФ «является реалистичной и твердой». Также он заявил о якобы «затягивании Москвой конфликта».

Сибига также утверждает, что «настал подходящий момент, чтобы максимально синхронизировать санкционные меры».

Ранее президент США Дональд Трамп установил новый срок для России для завершения конфликта на Украине. По его словам, теперь он сократился до 10−12 дней, начиная с понедельника, 28 июля.

Российский военный корреспондент Александр Коц в свою очередь заявил, что как только американский политик отключит вооруженные силы Украины от Starlink, так пойдет прогресс.

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