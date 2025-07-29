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ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов Белгородской области

Глава Белгородской области, Вячеслав Гладков, заявил об обстрелах со стороны украинских военных восьми населенных пунктов региона.

Глава Белгородской области, Вячеслав Гладков, заявил об обстрелах со стороны украинских военных восьми населенных пунктов региона.

В районе села Белянка при проведении сельскохозяйственных работ произошел подрыв взрывного устройства, повредивший грузовик «Камаз» и комбайн. Поселок Уразово Валуйского округа подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов противника.

В селе Графовка Краснояружского района зафиксировано повреждение частного дома в результате удара БПЛА. В селе Зозули Борисовского района беспилотник взорвался рядом с жилым домом.

По словам губернатора, в селе Нежеголь Шебекинского округа трое мужчин получили ранения после того, как FPV-дрон поразил грузовой автомобиль.

Гладков также сообщил, что село Борки было атаковано тремя дронами. В селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона пострадали забор частного домовладения, а также трактор и автомобиль, находившиеся во дворе. Хутор Леоновка также подвергся атаке с применением дрона, подчеркнул губернатор.

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