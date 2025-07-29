ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов Белгородской области

Глава Белгородской области, Вячеслав Гладков, заявил об обстрелах со стороны украинских военных восьми населенных пунктов региона.
В районе села Белянка при проведении сельскохозяйственных работ произошел подрыв взрывного устройства, повредивший грузовик «Камаз» и комбайн. Поселок Уразово Валуйского округа подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов противника.
В селе Графовка Краснояружского района зафиксировано повреждение частного дома в результате удара БПЛА. В селе Зозули Борисовского района беспилотник взорвался рядом с жилым домом.
По словам губернатора, в селе Нежеголь Шебекинского округа трое мужчин получили ранения после того, как FPV-дрон поразил грузовой автомобиль.
Гладков также сообщил, что село Борки было атаковано тремя дронами. В селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона пострадали забор частного домовладения, а также трактор и автомобиль, находившиеся во дворе. Хутор Леоновка также подвергся атаке с применением дрона, подчеркнул губернатор.