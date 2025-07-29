Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потомок императора России оставил послание украинцам в зоне СВО

Находящийся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине потомок российского императора Николая I Гавриил Дорошин показал череп на палке и послание под ним.

Находящийся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине потомок российского императора Николая I Гавриил Дорошин показал череп на палке и послание под ним. Фотографию он опубликовал в своем Telegram-канале.

На фото виден шест, с насаженным на него человеческим черепом (настоящий он или нет, неизвестно) в повязке и каске. Вокруг обмотана пулеметная лента, к шесту привязана лопата с обломками сбитого дрона.

«Правый фланг. Дальше только смерть», — гласит надпись на дощечке под черепом.

Послание, вероятно, адресовано украинским военным.

Прабабушка Дорошина, Мария Романова, была старшей дочерью Николая I. Потомок императора России в первый год СВО служил в штурмовых отрядах, а после переквалифицировался в операторы беспилотников.

Ранее бойцы СВО из «батальона Питерского», входящего в спецназ «Ахмат» обратились к россиянам после заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для урегулирования конфликта на Украине до 10−12 дней.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше