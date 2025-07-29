Потомок императора России оставил послание украинцам в зоне СВО

Находящийся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине потомок российского императора Николая I Гавриил Дорошин показал череп на палке и послание под ним. Фотографию он опубликовал в своем Telegram-канале.
На фото виден шест, с насаженным на него человеческим черепом (настоящий он или нет, неизвестно) в повязке и каске. Вокруг обмотана пулеметная лента, к шесту привязана лопата с обломками сбитого дрона.
«Правый фланг. Дальше только смерть», — гласит надпись на дощечке под черепом.
Послание, вероятно, адресовано украинским военным.
Прабабушка Дорошина, Мария Романова, была старшей дочерью Николая I. Потомок императора России в первый год СВО служил в штурмовых отрядах, а после переквалифицировался в операторы беспилотников.
Ранее бойцы СВО из «батальона Питерского», входящего в спецназ «Ахмат» обратились к россиянам после заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для урегулирования конфликта на Украине до 10−12 дней.