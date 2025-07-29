Военкор Харченко назвал возможную причину появления БПЛА в небе над Минском

Военкор Александр Харченко назвал появление боевого беспилотника над Минском провокацией со стороны Киева. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.
По мнению Харченко, инцидент мог быть направлен на то, чтобы вынудить президента Белоруссии Александра Лукашенко четче обозначить свою позицию по спецоперации на Украине.
«Так скажем, прощупать батьку на предмет его истинной позиции», — сказал он.
В ночь на 29 июля в небе над Минском сбили беспилотник со взрывчаткой.
Ранее эксперт Максим Кондратьев раскрыл значение надписей на БПЛА, упавшем в Минске.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше