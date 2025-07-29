Еще трое мирных жителей получили ранения из-за ударов ВСУ по российскому приграничью

Еще трое мирных жителей получили ранения в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Подробности опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона сообщил, что в селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, в результате чего ранения получили трое мужчин.
«У одного из них травматическая ампутация руки, двое получили минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения», — написал Гладков, добавив, что всех пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны.
Еще один дрон ударил по частному дому — повреждены окна. В селе Белянка, рассказал глава региона, во время уборочных работ от детонации взрывного устройства повреждены КамАЗ и комбайн.
В поселке Уразово и селе Борки Валуйского района в результате атак дронов повреждена дорога, частные дома, коммерческие объекты и автомобили.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник в селе Борки Валуйского района атаковал служебный автомобиль главы территориальной администрации Татьяны Рябикиной. Чиновница и ее водитель получили повреждения и были доставлены в районную больницу.