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Еще трое мирных жителей получили ранения из-за ударов ВСУ по российскому приграничью

Еще трое мирных жителей получили ранения в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области.

Еще трое мирных жителей получили ранения в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Подробности опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона сообщил, что в селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, в результате чего ранения получили трое мужчин.

«У одного из них травматическая ампутация руки, двое получили минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения», — написал Гладков, добавив, что всех пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны.

Еще один дрон ударил по частному дому — повреждены окна. В селе Белянка, рассказал глава региона, во время уборочных работ от детонации взрывного устройства повреждены КамАЗ и комбайн.

В поселке Уразово и селе Борки Валуйского района в результате атак дронов повреждена дорога, частные дома, коммерческие объекты и автомобили.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник в селе Борки Валуйского района атаковал служебный автомобиль главы территориальной администрации Татьяны Рябикиной. Чиновница и ее водитель получили повреждения и были доставлены в районную больницу.