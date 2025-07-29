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Трамп заявил, что с сегодня начались 10 дней для прекращения огня на Украине

Трамп: отсчет 10 дней для прекращения огня на Украине начался.

Десятидневный отсчет крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине «начался сегодня». Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал во вторник, 29 июля.

По словам американского лидера, в случае отсутствия сделки, он намерен ввести импортные пошлины, однако «не уверен, подействуют ли они на Россию».

Вместе с тем он заявил, что «не тревожится по поводу последствия введения пошлин против торговых партнеров РФ для мирового энергетического сектора».

О том, что Трамп намерен сократить срок для прекращения огня на Украине с 50 до десяти-12 дней, президент США заявил в понедельник, 28 июля. Однако тогда он заявлял, что отсчет начнется с того же дня.

Глава Белого дома отмечал, что «не видит прогресса в урегулировании конфликта».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал заявления Трампа. По его словам, Москва приняла к сведению его слова, «СВО продолжается».

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта и обеспечения интересов страны в рамках этой работы.

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