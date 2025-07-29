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Стало известно, как прошли переговоры по поводу торговых пошлин между Китаем м США

Китай и США договорились о продлении торгового перемирия еще на 90 дней, сообщает Bloomberg.

Китай и США договорились о продлении торгового перемирия еще на 90 дней, сообщает Bloomberg. Об этом заявил китайский торговый переговорщик Ли Чэнган по итогам переговоров в Стокгольме. Он отметил, что дискуссии были «откровенными и содержательными», а стороны согласились продолжать тесное взаимодействие.

Хотя основным итогом встречи стало временное смягчение торговой напряженности, в повестке также могли обсуждаться вторичные санкции против России. Ранее Дональд Трамп угрожал ввести 100%-ные пошлины на страны, закупающие российские энергоносители, что потенциально затрагивает Китай — одного из ключевых покупателей нефти и газа из РФ.

Но официальных заявлений по этому вопросу пока не поступало, и неизвестно, занял ли Пекин четкую позицию.

Продление перемирия снижает риски эскалации американо-китайского торгового конфликта, но сохраняет неопределенность вокруг дальнейших шагов Вашингтона в отношении как КНР, так и других стран, включая Россию.

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