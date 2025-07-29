Стало известно, как прошли переговоры по поводу торговых пошлин между Китаем м США

Китай и США договорились о продлении торгового перемирия еще на 90 дней, сообщает Bloomberg. Об этом заявил китайский торговый переговорщик Ли Чэнган по итогам переговоров в Стокгольме. Он отметил, что дискуссии были «откровенными и содержательными», а стороны согласились продолжать тесное взаимодействие.