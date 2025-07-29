Словакия приняла неутешительное для Зеленского мощное решение

В материале уточняется, что контракт на производство гаубиц стоимостью 92 миллиона евро был заключен при поддержке Германии, Дании и Норвегии. Именно эти страны выступили заказчиками на изготовление и передачу Украине 16 единиц вооружения. Проблемы с реализацией контракта начались в 2023 году после того, как в Министерстве обороны Словакии сменилось руководство. С тех пор процесс передачи техники фактически застопорился, отмечает издание.