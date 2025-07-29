Sveriges Radio: США и КНР продлили тарифное перемирие

США и Китай решили продлить тарифное перемирие, об этом объявили после встречи представителей двух государств, передает Sveriges Radio.
«США и Китай продлевают действие соглашения о приостановке торговой войны, заключенное ранее. Объявление сделали после встречи представителей стран в Стокгольме», — сказано в публикации.
Напомним, в мае США и КНР договорились о взаимном сокращении тарифов на 90 дней. Срок сделки истекает 12 августа.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что получил приглашение посетить Китай.
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