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Sveriges Radio: США и КНР продлили тарифное перемирие

США и КНР договорились о тарифном перемирии после встречи представителей стран в Стокгольме.

Источник: Аргументы и факты

США и Китай решили продлить тарифное перемирие, об этом объявили после встречи представителей двух государств, передает Sveriges Radio.

«США и Китай продлевают действие соглашения о приостановке торговой войны, заключенное ранее. Объявление сделали после встречи представителей стран в Стокгольме», — сказано в публикации.

Напомним, в мае США и КНР договорились о взаимном сокращении тарифов на 90 дней. Срок сделки истекает 12 августа.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что получил приглашение посетить Китай.

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