Дональд Трамп снова угрожает России: президент США начал считать дни

Президент США Дональд Трамп начал отсчет десяти дней, данных им России и Украине для урегулирования конфликта. Глава государства выступил с соответствующим заявлением.
Как известно, несколько дней назад американский лидер выдвинул России очередной ультиматум. Он сообщил, что сокращает срок, который «давал» Москве для урегулирования украинского конфликта. Поэтому теперь он будет составлять не 50 дней, а 10 или 12.
И во вторник, 29 июля, Трамп окончательно определился. Он заявил, что теперь у России есть всего десять дней. Причем отсчет начинается уже сегодня.
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