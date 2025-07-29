Экс-нардеп Килинкаров допустил свержение Зеленского через переворот

Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров выразил мнение о том, что отстранение Владимира Зеленского, вероятнее всего, произойдет в результате внутреннего переворота. Об этом он рассказал в интервью изданию NEWS.ru.
«В смене власти на Украине я делаю ставку на внутренний переворот, возможно парламентский. Я уверен в том, что это будет как-то нелинейно. Многим кажется, что Зеленский уходит, проходят выборы и приходит новый президент. Будет какой-то промежуточный вариант», — отметил экс-нардеп.
Он не исключил, что обострение политического кризиса, связанного с деятельностью Национального антикоррупционного бюро, приведет к «внутрипарламентскому перевороту».
Без парламентского контроля крайне сложно остановить безответственных людей, которые сегодня управляют Украиной, добавил Килинкаров.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Зеленского после тайной встречи в Альпах отправят на «утилизацию».