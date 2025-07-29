Дандыкин прокомментировал идею США купить у РФ Командорские острова

Предложение подполковника армии США Джеффри Фрица о покупке у России Командорских островов не связано с намерениями Вашингтона установить слежку за подлодками Китая. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с сайтом MK.ru.
Он назвал заявления американцев о планах по слежке за китайскими подлодками лукавством. Он подчеркнул, что подводный флот не является сильной стороной Китая. По мнению эксперта, реальной целью США являются российские подлодки, базирующиеся в Вилючинске («Осиное гнездо» в терминологии НАТО), которые представляют для США серьезную угрозу.
Дандыкин напомнил, что Командорские острова — обитаемый архипелаг с заповедным статусом ЮНЕСКО, имеющий стратегическое значение на стыке Тихого океана и Берингова моря.
Ранее в Госдуме оценили идею США выкупить у России Командорские острова.