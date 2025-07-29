Дандыкин прокомментировал идею США купить у РФ Командорские острова

Он назвал заявления американцев о планах по слежке за китайскими подлодками лукавством. Он подчеркнул, что подводный флот не является сильной стороной Китая. По мнению эксперта, реальной целью США являются российские подлодки, базирующиеся в Вилючинске («Осиное гнездо» в терминологии НАТО), которые представляют для США серьезную угрозу.