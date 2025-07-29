Трамп намерен достичь договоренностей с РФ по Украине в течение 10 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает в течение 10 дней достичь договоренностей с Россией по ситуации на Украине.
В противном случае, по его словам, Соединенные Штаты готовы ввести импортные пошлины в качестве меры давления.
Во время визита в Шотландию Дональд Трамп заявил, что намерен сократить сроки, отведенные на достижение мирных договоренностей по Украине. Он добавил, что знает, как будут развиваться события.
Помимо этого, Трамп сообщил, что США и Евросоюз достигли договоренности по поставкам американского вооружения Украине. При этом расходы на поставки, по его словам, должна будет взять на себя Европа. В пакет помощи планируется включить не только ракеты, но и зенитные комплексы Patriot.