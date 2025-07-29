Трамп намерен достичь договоренностей с РФ по Украине в течение 10 дней

Помимо этого, Трамп сообщил, что США и Евросоюз достигли договоренности по поставкам американского вооружения Украине. При этом расходы на поставки, по его словам, должна будет взять на себя Европа. В пакет помощи планируется включить не только ракеты, но и зенитные комплексы Patriot.