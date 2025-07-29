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Трамп намерен достичь договоренностей с РФ по Украине в течение 10 дней

Трамп пригрозил пошлинами, если США не договорятся с РФ по Украине в течение 10 дней.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает в течение 10 дней достичь договоренностей с Россией по ситуации на Украине.

В противном случае, по его словам, Соединенные Штаты готовы ввести импортные пошлины в качестве меры давления.

Во время визита в Шотландию Дональд Трамп заявил, что намерен сократить сроки, отведенные на достижение мирных договоренностей по Украине. Он добавил, что знает, как будут развиваться события.

Помимо этого, Трамп сообщил, что США и Евросоюз достигли договоренности по поставкам американского вооружения Украине. При этом расходы на поставки, по его словам, должна будет взять на себя Европа. В пакет помощи планируется включить не только ракеты, но и зенитные комплексы Patriot.

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