Трамп объявил о 10-дневном сроке для достижения прекращения огня на Украине

Напомним, ранее глава Штатов объявил, что сокращает срок, который отмерил России на достижение сделки по Украине, с 50 до 10−12 дней. Если соглашения не будет, то он планирует обложить РФ жёсткими вторичными санкциями. В Кремле заявили, что Москва продолжает спецоперацию, хотя предпочитает добиться своих целей мирными методами. Также там подчеркнули, что приняли к сведению заявление главы Белого дома.