Трамп объявил о 10-дневном сроке для достижения прекращения огня на Украине

Американский лидер уточнил, что отсчёт десятидневного срока начинается с текущего дня, 29 июля. Он пояснил, что этот период был установлен вместо ранее озвученных пятидесяти дней. Трамп добавил, что в случае отсутствия договорённостей после указанного срока будут применены пошлинные меры, хотя и выразил сомнения в эффективности их воздействия на Россию.
Президент США отметил, что российская сторона, по его мнению, возможно, «заинтересована в продолжении военных действий». Он допустил, что введённые ограничения могут оказать влияние на позицию Москвы, но не стал утверждать это категорично.
«И я не знаю, повлияет ли это на Россию. Это может повлиять на них или не повлиять», — сказал он.
Напомним, ранее глава Штатов объявил, что сокращает срок, который отмерил России на достижение сделки по Украине, с 50 до 10−12 дней. Если соглашения не будет, то он планирует обложить РФ жёсткими вторичными санкциями. В Кремле заявили, что Москва продолжает спецоперацию, хотя предпочитает добиться своих целей мирными методами. Также там подчеркнули, что приняли к сведению заявление главы Белого дома.