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США обеспокоились из-за закупок иранской нефти со стороны Пекина

Бессент сообщил, что американо-китайские переговоры в Стокгольме имели позитивный характер, и Трамп рассмотрит вопрос о потенциальном продлении моратория на введение новых тарифов.

Бессент сообщил, что американо-китайские переговоры в Стокгольме имели позитивный характер, и Трамп рассмотрит вопрос о потенциальном продлении моратория на введение новых тарифов. В рамках торговых переговоров с Китаем, США высказали свою обеспокоенность по поводу закупок иранской нефти со стороны Пекина, добавил он.

С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом американо-китайские отношения характеризуются нестабильностью. Вашингтон ввел повышенные тарифы на китайскую продукцию, доведя их до 145%, в то время как Пекин ответил аналогичным образом, увеличив пошлины на американские товары до 125%.

В мае между Китаем и США была достигнута договоренность о временной отмене большей части взаимных пошлин сроком на 90 дней. Крайний срок, к которому обе страны должны прийти к долгосрочному соглашению по тарифам, приходится на 12 августа.

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