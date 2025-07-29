США обеспокоились из-за закупок иранской нефти со стороны Пекина

Бессент сообщил, что американо-китайские переговоры в Стокгольме имели позитивный характер, и Трамп рассмотрит вопрос о потенциальном продлении моратория на введение новых тарифов. В рамках торговых переговоров с Китаем, США высказали свою обеспокоенность по поводу закупок иранской нефти со стороны Пекина, добавил он.