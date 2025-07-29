Трамп допустил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином до конца 2025 года

Президент США Дональд Трамп допустил, что лично встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца 2025 года. С соответствующим заявлением американский лидер выступил во время беседы с журналистами.
О личных переговорах с американским лидером действующий глава Белого дома заговорил во вторник, 29 июля. Тогда, отвечая на вопрос одного из журналистов, он подчеркнул, что встреча до конца 2025 года вполне вероятна. При этом детали президент США уточнять не стал. В частности, не сказал, где и когда может пройти диалог в очном формате.
Тогда же Дональд Трамп затронул тему конфликта на Украине. Он заявил, что его второй ультиматум, по которому Россия должна урегулировать ситуацию за 10 дней, вступил в силу. Отсчет начат с сегодняшней даты, 29 июля.