Трамп допустил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином до конца 2025 года

О личных переговорах с американским лидером действующий глава Белого дома заговорил во вторник, 29 июля. Тогда, отвечая на вопрос одного из журналистов, он подчеркнул, что встреча до конца 2025 года вполне вероятна. При этом детали президент США уточнять не стал. В частности, не сказал, где и когда может пройти диалог в очном формате.