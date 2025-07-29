Париж борется за шампанское: вина и крепкий алкоголь под угрозой новых пошлин США

По данным издания, в ЕС продолжаются переговоры с США, однако Вашингтон настаивает, что исключения для алкоголя не предусмотрены. Во Франции подчеркивают, что Париж будет добиваться исключения всех видов алкоголя из-под действия пошлины. Один из европейских дипломатов уточнил, что крепкий алкоголь, вероятно, не затронут, а по вину идут дискуссии.