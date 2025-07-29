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Париж борется за шампанское: вина и крепкий алкоголь под угрозой новых пошлин США

FT: Франция требует исключить шампанское и вина из 15% пошлин США.

Источник: Комсомольская правда

Франция пытается добиться, чтобы новые американские пошлины не затронули вино, шампанское и другие алкогольные напитки. Об этом сообщает Financial Times, уточняя, что ставка в 15% уже анонсирована, но пока неясно, какая именно продукция попадет под ограничения.

По данным издания, в ЕС продолжаются переговоры с США, однако Вашингтон настаивает, что исключения для алкоголя не предусмотрены. Во Франции подчеркивают, что Париж будет добиваться исключения всех видов алкоголя из-под действия пошлины. Один из европейских дипломатов уточнил, что крепкий алкоголь, вероятно, не затронут, а по вину идут дискуссии.

Вопросом активно занимается владелец LVMH Бернар Арно, который, по информации издания, лоббирует сохранение благоприятных условий для европейских производителей. В самой компании ситуацию комментировать отказались.

Напомним, 27 июля стало известно, что Соединенные Штаты и Европейский союз пришли к соглашению о введении единой таможенной ставки. Большинство товаров, поставляемых между этими регионами, будут облагаться пошлиной в размере 15%. Инициатива направлена на выравнивание условий торговли и устранение разногласий между партнерами по обе стороны Атлантики.