Трамп прилюдно запутался, угрожая России из-за СВО

«[После окончания 10 дней, которые США отдали РФ на решение конфликта] мы введем пошлины и прочее. И я не знаю, повлияет ли это на Россию. Это может повлиять на них [на Россию] или не повлиять. Но может [повлиять]», — путанно ответил президент США, чьи слова прозвучали в эфире C-Span.