Трамп решил давить на Россию при помощи пошлин

Трамп сообщил о намерении обложить импортными тарифами товары в случае, если не будет достигнуто соглашение по ситуации в Украине. При этом он выразил сомнение в эффективности таких мер воздействия на Россию.
Позднее Трамп добавил, что его «не беспокоит» вероятная реакция мировых сырьевых рынков на возможные ограничения в отношении России.
Ранее сообщалось, что американо-китайские переговоры в Стокгольме имели позитивный характер, и Трамп рассмотрит вопрос о потенциальном продлении моратория на введение новых тарифов. В рамках торговых переговоров с Китаем, США высказали свою обеспокоенность по поводу закупок иранской нефти со стороны Пекина, добавил он.