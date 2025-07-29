Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп решил давить на Россию при помощи пошлин

Трамп сообщил о намерении обложить импортными тарифами товары в случае, если не будет достигнуто соглашение по ситуации в Украине.

Трамп сообщил о намерении обложить импортными тарифами товары в случае, если не будет достигнуто соглашение по ситуации в Украине. При этом он выразил сомнение в эффективности таких мер воздействия на Россию.

Позднее Трамп добавил, что его «не беспокоит» вероятная реакция мировых сырьевых рынков на возможные ограничения в отношении России.

Ранее сообщалось, что американо-китайские переговоры в Стокгольме имели позитивный характер, и Трамп рассмотрит вопрос о потенциальном продлении моратория на введение новых тарифов. В рамках торговых переговоров с Китаем, США высказали свою обеспокоенность по поводу закупок иранской нефти со стороны Пекина, добавил он.