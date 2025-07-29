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«Это их сценарий»: Страны Балтики готовятся втянуть Грузию в противостояние с Россией

Эстония, Латвия и Литва собираются втянуться Грузию в конфликт Россией, Однако из-за отказа действовать по их указке в отношении страны вводят санкции. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

Источник: Life.ru

«Это их сценарий! По этому сценарию они иногда санкции будут вводить, иногда будут делать громкие заявления, иногда приедут и призовут нашу молодежь к кровопролитию — мы это видим», — ответил он.

По его словам, план этих трёх государств заключается в том, чтобы против Москвы выступил и Тбилиси. Тем самым они хотят «уменьшить угрозы для Прибалтики». Вольский уверен, что никто из Литвы, Эстонии и Латвии не скрывает данного факта, а громко об этом говорят.

Ранее британский дипломат заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать войну с Россией. Москва рассмотрит данный шаг как угрозу своей безопасности, проводя параллели с ситуацией на Украине. Вместе с тем присоединение Грузии к санкциям, по его словам, было бы «бессмысленным и нереальным».

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