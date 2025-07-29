«Это их сценарий»: Страны Балтики готовятся втянуть Грузию в противостояние с Россией

По его словам, план этих трёх государств заключается в том, чтобы против Москвы выступил и Тбилиси. Тем самым они хотят «уменьшить угрозы для Прибалтики». Вольский уверен, что никто из Литвы, Эстонии и Латвии не скрывает данного факта, а громко об этом говорят.