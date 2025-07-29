Трамп остался недоволен ответом Путина на уменьшение дедлайна по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получил «никакого ответа» от России на заявление о том, что он уменьшит для Москвы дедлайн по достижению мира на Украине. Американский лидер назвал это «прискорбным». Об этом он высказался во вторник, 29 июля.