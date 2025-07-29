Трамп остался недоволен ответом Путина на уменьшение дедлайна по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получил «никакого ответа» от России на заявление о том, что он уменьшит для Москвы дедлайн по достижению мира на Украине. Американский лидер назвал это «прискорбным». Об этом он высказался во вторник, 29 июля.
По мнению главы Белого дома, президент РФ Владимир Путин якобы заинтересован в продолжении конфликта.
При этом Трамп отметил, что реакция сырьевых рынков на возможные рестрикции в отношении России его «не тревожит».
Во вторник Трамп уточнил, что десятидневный отсчет крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине «начался сегодня». По словам американского лидера, в случае отсутствия сделки, он намерен ввести импортные пошлины, однако «не уверен, подействуют ли они на Россию».