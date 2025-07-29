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Британия признает палестинское государство при продолжении Израилем блокады Газы

По информации BBC, на данный момент палестинское государство признали свыше 140 из 193 государств — членов ООН. Среди них — Россия и Китай, а также несколько стран Евросоюза.

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания признает палестинское государство перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре в том случае, если Израиль продолжит проводить военную операцию в анклаве и препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа. Об этом заявила канцелярия премьер-министра королевства Кира Стармера, информирует ТАСС.

«Мы полны решимости защищать жизнеспособность урегулирования (палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования. — Прим. БЕЛТА) двух государств, и поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если только правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмет на себя обязательство по установлению долгосрочного и устойчивого мира, в том числе разрешив ООН безотлагательно возобновить поставки гуманитарной помощи жителям Газы для прекращения голода, согласившись на прекращение огня и ясно заявив, что не будет никаких аннексий на Западном берегу (реки Иордан. — Прим. БЕЛТА)», — говорится в заявлении.

Ранее BBC сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает палестинское государство в сентябре на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Палестинские официальные лица приветствовали данное решение Франции. В свою очередь израильский премьер Биньямин Нетаньяху резко прокомментировал заявление Макрона. Он сказал, что этот шаг станет «наградой за террор» после нападения ХАМАС, которое произошло 7 октября 2023 года. «Палестинское государство в этих условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним», — говорится в заявлении Нетаньяху.

По информации BBC, на данный момент палестинское государство признали свыше 140 из 193 государств — членов ООН. Среди них — Россия и Китай, а также несколько стран Евросоюза. -0-

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