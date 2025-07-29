Британия признает палестинское государство при продолжении Израилем блокады Газы

«Мы полны решимости защищать жизнеспособность урегулирования (палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования. — Прим. БЕЛТА) двух государств, и поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если только правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмет на себя обязательство по установлению долгосрочного и устойчивого мира, в том числе разрешив ООН безотлагательно возобновить поставки гуманитарной помощи жителям Газы для прекращения голода, согласившись на прекращение огня и ясно заявив, что не будет никаких аннексий на Западном берегу (реки Иордан. — Прим. БЕЛТА)», — говорится в заявлении.