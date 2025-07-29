Зеленский официально признал переселение украинцев из Польши депортацией

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал поправки к закону о восстановлении прав лиц украинской национальности, принудительно переселенных в 1944—1951 годах с территорий, которые тогда вошли в состав Польши. Информация об этом опубликована на сайте Верховной рады, передает ТАСС.