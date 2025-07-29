Зеленский официально признал переселение украинцев из Польши депортацией

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал поправки к закону о восстановлении прав лиц украинской национальности, принудительно переселенных в 1944—1951 годах с территорий, которые тогда вошли в состав Польши. Информация об этом опубликована на сайте Верховной рады, передает ТАСС.
Документ дополняет закон, принятый в 2014 году. Согласно изменениям, переселение этнических украинцев, осуществленное на основании соглашений между Польшей, СССР и УССР, признается «противоправным и преступным деянием». По оценкам, депортации затронули около 700 тысяч человек.
Поправки предусматривают, что депортированные лица или их наследники имеют право на единовременную материальную помощь. Порядок выплат установит правительство Украины.
Кроме того, гражданам Украины из числа депортированных, проживающим в сельской местности, государство обязуется безвозмездно передавать в собственность земельные участки сельхозназначения в объеме, соответствующем утвержденной доле для данной территории.
Ранее в МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о незнании истории Волынской резни.