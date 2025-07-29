FT: Франция собирается вывести вино из-под пошлин США

Французское правительство стремится добиться исключения вин и шампанского из списка европейских товаров, на которые с 27 июля начнут распространяться 15% пошлины в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
Торговое соглашение между США и Европейской комиссией вызвало неоднозначную реакцию в Евросоюзе. Как отмечает издание, продолжаются дебаты по поводу перечня товаров, подпадающих под действие пошлин, включая алкогольную продукцию.
По данным FT, администрация Белого дома выступает против каких-либо исключений для алкоголя, однако один из информированных источников сообщил о возможности пересмотра позиции в отношении вин.
27 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в соответствии с которой Брюссель обязуется приобрести американские энергоресурсы на сумму 750 млрд долларов. Кроме того, Евросоюз согласился увеличить объем инвестиций в экономику США на 600 млрд долларов и увеличить закупки американского вооружения. В ответ Вашингтон вдвое уменьшил тарифы на европейские товары — с 30% до 15%.
Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал это соглашение с ЕС как «самое масштабное из всех».
Ранее сообщалось, что США установили самый высокий с начала ХХ века уровень пошлин.