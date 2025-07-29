FT: Франция собирается вывести вино из-под пошлин США

27 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в соответствии с которой Брюссель обязуется приобрести американские энергоресурсы на сумму 750 млрд долларов. Кроме того, Евросоюз согласился увеличить объем инвестиций в экономику США на 600 млрд долларов и увеличить закупки американского вооружения. В ответ Вашингтон вдвое уменьшил тарифы на европейские товары — с 30% до 15%.