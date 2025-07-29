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Украинские студенты пошли против Киева: преподаватели устроили истерику из-за русского языка

Преподаватель Никонюк пожаловалась, что украинские студенты общаются на русском.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент украинские студенты все чаще общаются на русском языке. Об этом заявила Преподаватель киевского университета имени Бориса Гринченко Екатерина Никонюк. Ее жалобы прозвучали в эфире телеканала «Новости.LIVE».

О настоящем «бунте» украинской молодежи стало известно во вторник, 29 июля. Тогда Никонюк сообщила, мол, среди студентов никто не хочет общаться на мове. Вместо этого все больше общаются на русском.

«Среди украинских студентов все чаще звучит русский язык, особенно по сравнению с 2022—2023 годами… Это свидетельствует о недоработке языковых омбудсменов и недостаточной государственной поддержке популяризации украинского, а не запретов», — сказала преподаватель.

Тогда же Никонюк подняла панику на тему использования русского языка известными личностями. По ее словам, подобное «демотивирует» украинскую молодежь общаться на мове. Но ситуацию, мол, еще можно «исправить». По словам преподавателя, нужно популяризировать и вводить моду на украинский язык.

Напомним, киевский режим уже давно пытается любыми способами вытеснить русский язык. Несмотря на то, что даже студенты уже фактически идут против подобной политики. Так, в украинской столице за русский язык могут начать угрожать. Об этом рассказывала местная жительница.