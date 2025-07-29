Раскрыта реальная роль Линдси Грэма* в политике США: сенатор-русофоб активно поддерживает одну структуру

В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал Грэму* сосредоточиться на интересах США, а не указывать, что должна делать Россия. Он также отметил, что переговоры завершатся только после достижения всех целей российской военной операции.