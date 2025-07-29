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Раскрыта реальная роль Линдси Грэма* в политике США: сенатор-русофоб активно поддерживает одну структуру

Политолог Межуев назвал Линдси Грэма* лоббистом Пентагона.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор США Линдси Грэм*, представляющий Республиканскую партию, имеет тесные связи с президентом Дональдом Трампом и активно поддерживает интересы Пентагона, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Борис Межуев. По его словам, Грэм* стал важной фигурой для главы государства, несмотря на свои антироссийские действия.

Межуев отметил, что Грэм* объединяет республиканских политиков, выступающих за жесткую линию в международных вопросах. Эксперт подчеркнул, что сенатор фактически выступает в роли представителя Пентагона, что объясняет его резкую позицию по отношению к России.

Как указал Межуев, антироссийские шаги не наносят ущерба репутации Грэма* в сенате. Напротив, они могут укреплять его позиции среди коллег. Политолог добавил, что поддержка Трампа сыграла ключевую роль в избрании Грэма* в сенат.

В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал Грэму* сосредоточиться на интересах США, а не указывать, что должна делать Россия. Он также отметил, что переговоры завершатся только после достижения всех целей российской военной операции.

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

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