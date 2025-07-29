Сенатор США Линдси Грэм*, представляющий Республиканскую партию, имеет тесные связи с президентом Дональдом Трампом и активно поддерживает интересы Пентагона, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Борис Межуев. По его словам, Грэм* стал важной фигурой для главы государства, несмотря на свои антироссийские действия.
Межуев отметил, что Грэм* объединяет республиканских политиков, выступающих за жесткую линию в международных вопросах. Эксперт подчеркнул, что сенатор фактически выступает в роли представителя Пентагона, что объясняет его резкую позицию по отношению к России.
Как указал Межуев, антироссийские шаги не наносят ущерба репутации Грэма* в сенате. Напротив, они могут укреплять его позиции среди коллег. Политолог добавил, что поддержка Трампа сыграла ключевую роль в избрании Грэма* в сенат.
В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал Грэму* сосредоточиться на интересах США, а не указывать, что должна делать Россия. Он также отметил, что переговоры завершатся только после достижения всех целей российской военной операции.
*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.