Трамп заявил, что США хотят договориться с РФ по Украине через 10 дней

Сообщается, что в противном случае будут введены импортные пошлины. Отсчет 10-дневного срока «начинается сегодня», однако, американский лидер не уверен, повлияет ли это на Россию. По его словам, российская сторона «вероятно, хочет продолжать войну».-0-