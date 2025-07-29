Трамп заявил, что США хотят договориться с РФ по Украине через 10 дней

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят достичь договоренностей с Россией по урегулированию украинского конфликта через 10 дней, сообщает ТАСС.
Сообщается, что в противном случае будут введены импортные пошлины. Отсчет 10-дневного срока «начинается сегодня», однако, американский лидер не уверен, повлияет ли это на Россию. По его словам, российская сторона «вероятно, хочет продолжать войну».-0-
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