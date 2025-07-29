Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал, когда пройдёт его встреча с Си Цзиньпином

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться до конца года. Об этом заявил сам американский лидер на борту самолёта во время возвращения из Абердина в Вашингтон. Он также уточнил, что переговоры с Китаем по поводу торговли в Швеции прошли «очень хорошо».

Источник: Life.ru

«Он [Си Цзиньпин] хочет встретиться, и я тоже с нетерпением жду встречи. Я бы сказал, что [она состоится] до конца года», — заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что получил приглашение посетить Китай. Однако он опроверг слухи об активном поиске возможности поговорить с председателем КНР. Американский лидер уточнил, что заинтересован в поездке только в случае диалога с Си Цзиньпином. Напомним, западные СМИ сообщали, что в начале сентября в Пекине может состояться встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможной встрече глав трёх государств. Вместе с тем он пояснил, что при необходимости контакт РФ и США можно оперативно организовать.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше