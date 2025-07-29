Трамп рассказал, когда пройдёт его встреча с Си Цзиньпином

Ранее Дональд Трамп заявил, что получил приглашение посетить Китай. Однако он опроверг слухи об активном поиске возможности поговорить с председателем КНР. Американский лидер уточнил, что заинтересован в поездке только в случае диалога с Си Цзиньпином. Напомним, западные СМИ сообщали, что в начале сентября в Пекине может состояться встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможной встрече глав трёх государств. Вместе с тем он пояснил, что при необходимости контакт РФ и США можно оперативно организовать.