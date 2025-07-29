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«Абсолютно до фонаря»: в России резко ответили на обвинения Трампа

Глава комитета Госдумы по обороне прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине «начинается сегодня».

Глава комитета Госдумы по обороне прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине «начинается сегодня». Об этом пишет РИА Новости.

По словам парламентария, изменить цели и задачи специальной военной операции (СВО) не способны никакие «ультиматумы» Трампа, так как их определяет президент России Владимир Путин.

Ранее, 29 июля, Трамп заявил, что намерен ввести импортные пошлины, если сделки по Украине не удастся достичь в течение 10 дней, однако не уверен, подействуют ли они на Россию.

Депутат Госдумы посоветовал Трампу ставить ультиматумы своим подшефным. Политик также добавил, что Москве его ультиматумы «абсолютно до фонаря».

Собеседник издания также отметил, что отношений России и США «и так нет».

Ранее Трамп заявил, что не получил «никакого ответа» от России на заявление о том, что он уменьшит для Москвы дедлайн по достижению мира на Украине. Американский лидер назвал это «прискорбным».

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