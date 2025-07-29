Джабаров об угрозах Трампа: злится, что ничего не может сделать с Россией

Американский президент Дональд Трамп понимает, что ничего не может сделать в ситуации конфликта России и Украины. Об этом aif.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя очередной ультиматум американского лидера.
«Не исключаю, что Трамп понимает, что ничего не может сделать в ситуации конфликта России и Украины. Поэтому он, вероятно, хочет поскорее отойти от украинской темы и заниматься другими вопросами, которые приносят ему наибольший успех», — отметил сенатор.
Джабаров подчеркнул, что сейчас позиции России очень сильны.
«Что касается Украины и СВО, то наши позиции сейчас сильны как никогда. Но если европейцы продолжат отдавать последнее для того, чтобы Украина это всё прожигала, то, конечно, конфликт будет продолжаться дольше. Но если они остановятся, то тогда произойдёт то, о чём публично говорит Трамп: воцарится мир. Потому, что пока стреляют пушки и летят ракеты, Зеленский ни за что не сядет за стол переговоров с реальной целью заключить мир», — объяснил он.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает за 10 дней достичь договоренностей с Россией по ситуации на Украине. В противном случае, по его словам, США в качестве меры давления готовы ввести импортные пошлины.