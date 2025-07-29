Джабаров об угрозах Трампа: злится, что ничего не может сделать с Россией

«Что касается Украины и СВО, то наши позиции сейчас сильны как никогда. Но если европейцы продолжат отдавать последнее для того, чтобы Украина это всё прожигала, то, конечно, конфликт будет продолжаться дольше. Но если они остановятся, то тогда произойдёт то, о чём публично говорит Трамп: воцарится мир. Потому, что пока стреляют пушки и летят ракеты, Зеленский ни за что не сядет за стол переговоров с реальной целью заключить мир», — объяснил он.