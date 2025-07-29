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Трамп не исключил встречу с Си Цзиньпином до конца 2025 года

Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином до конца 2025 года, пишет ТАСС.

«Он (Си Цзиньпин — прим. ред.) хочет встретиться, и я тоже с нетерпением жду встречи. Я бы сказал, что до конца года», — заявил Дональд Трамп на борту своего самолета на пути в Вашингтон.

Американский лидер добавил, что в Швеции переговоры представителей США и Китая по вопросам торговли прошли «очень хорошо».

Ранее сообщалось, что США и Китай решили продлить тарифное перемирие. Об этом стало известно после встречи представителей двух государств в Стокгольме.

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