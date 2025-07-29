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ВСУ испытывают дефицит дронов в районе Работино

«Рэйз», старший оператор ударных беспилотников из 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр», сообщил РИА Новости о дефиците ударных и разведывательных БПЛА у украинской армии на участке фронта в районе Работино Запорожской области.

«Рэйз», старший оператор ударных беспилотников из 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр», сообщил РИА Новости о дефиците ударных и разведывательных БПЛА у украинской армии на участке фронта в районе Работино Запорожской области.

По словам военнослужащего, ВСУ ощущают недостаток беспилотных летательных аппаратов как для нанесения ударов, так и для ведения разведки на данном направлении. Подразделение, в котором служит «Рэйз», входит в состав 42-й гвардейской дивизии, действующей в составе группировки «Днепр».

Оператор БПЛА отметил, что нехватка дронов у противника наблюдается непосредственно в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, на линии соприкосновения.

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