ВСУ испытывают дефицит дронов в районе Работино

«Рэйз», старший оператор ударных беспилотников из 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр», сообщил РИА Новости о дефиците ударных и разведывательных БПЛА у украинской армии на участке фронта в районе Работино Запорожской области.
По словам военнослужащего, ВСУ ощущают недостаток беспилотных летательных аппаратов как для нанесения ударов, так и для ведения разведки на данном направлении. Подразделение, в котором служит «Рэйз», входит в состав 42-й гвардейской дивизии, действующей в составе группировки «Днепр».
Оператор БПЛА отметил, что нехватка дронов у противника наблюдается непосредственно в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, на линии соприкосновения.