В Госдуме прокомментировали обвинения Трампа в адрес России

Никакие «ультиматумы», которые выдвигает президент США Дональд Трамп, не могут изменить цели и задачи специальной военной операции на Украине, поскольку их определяет российский лидер Владимир Путин. Об этом во вторник, 29 июля, заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
— Трамп пускай ультиматумы своим подшефным ставит, нам его ультиматумы абсолютно до фонаря, у нас есть наш президент, верховный главнокомандующий, как он скажет, так и будет, — подчеркнул парламентарий.
Комментируя возможное влияние действий американского лидера на российско-американских отношений, Картаполов заявил, что отношений «и так нет», передает РИА Новости.
28 июля в ходе встречи с британским премьер-министром Киром Стармером Дональд Трамп высказался, что он «крайне разочарован» президентом России Владимиром Путиным, который «продолжает наносить удары» по украинским городам.
Во время той же встречи глава Белого дома заявил, что он теперь «не слишком заинтересован» в переговорах и личной встрече с Владимиром Путиным. При этом Трамп высказался в пользу наращивания торговых отношений с Россией при урегулировании украинского конфликта.