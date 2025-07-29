Трамп раскрыл, как первая леди США относится к Путину

Первая леди США Меланья Трамп относится с симпатией к президенту России Владимиру Путину. Об этом глава Белого дома заявил в интервью журналисту газеты New York Post Миранде Дивайн.
Трамп заявил, что его супруга знает Путина, и он ей нравится.
При этом Трамп отметил, что рестрикции против России после истечения срока предложения по Украине могут включать санкции, пошлины «и что-то другое».
Ранее глава комитета Госдумы по обороне прокомментировал заявление Трампа о том, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине «начинается сегодня».
По словам парламентария, изменить цели и задачи СВО не способны никакие «ультиматумы» Трампа, так как их определяет президент России.