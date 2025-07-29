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На Украине вновь протестуют: родственники пропавших бойцов вышли на митинг

В Житомире родственники солдат 95-й десантно-штурмовой бригады вышли на протестную акцию, выражая солидарность с общеукраинским движением.

В Житомире родственники солдат 95-й десантно-штурмовой бригады вышли на протестную акцию, выражая солидарность с общеукраинским движением. Основным требованием участников стало установление местонахождения пропавших без вести военнослужащих и содействие в возвращении пленных.

К акции присоединились и семьи погибших бойцов, выразившие желание поддержать тех, кто еще надеется на возвращение своих близких. В знак поддержки они организовали символическую акцию. Известно, что бригада понесла значительные потери, как среди погибших, так и среди пропавших без вести, особенно во время операций, связанных с действиями киевской власти.