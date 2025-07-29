Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не стал беспокоиться из-за ущерба для мира от санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп 29 июля заявил, что его не тревожит возможная реакция нефтяного рынка на введение новых ограничений против России. Об этом глава государства сообщил журналистам в ходе беседы на борту своего самолета, передает Fox News.

Трампа не беспокоит возможный ущерб нефтяному рынку из-за санкций против России.

Президент США Дональд Трамп 29 июля заявил, что его не тревожит возможная реакция нефтяного рынка на введение новых ограничений против России. Об этом глава государства сообщил журналистам в ходе беседы на борту своего самолета, передает Fox News.

«Я об этом не беспокоюсь. У нас так много нефти», — подчеркнул Трамп, комментируя вероятность введения рестрикций и их влияние на мировой рынок энергоносителей. По его словам, Соединенные Штаты располагают достаточными ресурсами для компенсации любых колебаний цен или перебоев с поставками.

Ранее Дональд Трамп уже высказывался о возможности введения дополнительных импортных пошлин на российские товары, связывая эти меры с прогрессом в урегулировании конфликта на Украине. Однако на недавнем выступлении президент США запутался, смогут ли подействовать на Россию рестрикции.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше