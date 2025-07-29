Трамп не стал беспокоиться из-за ущерба для мира от санкций против РФ

«Я об этом не беспокоюсь. У нас так много нефти», — подчеркнул Трамп, комментируя вероятность введения рестрикций и их влияние на мировой рынок энергоносителей. По его словам, Соединенные Штаты располагают достаточными ресурсами для компенсации любых колебаний цен или перебоев с поставками.