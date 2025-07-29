Трамп не стал беспокоиться из-за ущерба для мира от санкций против РФ

Трампа не беспокоит возможный ущерб нефтяному рынку из-за санкций против России.
Президент США Дональд Трамп 29 июля заявил, что его не тревожит возможная реакция нефтяного рынка на введение новых ограничений против России. Об этом глава государства сообщил журналистам в ходе беседы на борту своего самолета, передает Fox News.
«Я об этом не беспокоюсь. У нас так много нефти», — подчеркнул Трамп, комментируя вероятность введения рестрикций и их влияние на мировой рынок энергоносителей. По его словам, Соединенные Штаты располагают достаточными ресурсами для компенсации любых колебаний цен или перебоев с поставками.
Ранее Дональд Трамп уже высказывался о возможности введения дополнительных импортных пошлин на российские товары, связывая эти меры с прогрессом в урегулировании конфликта на Украине. Однако на недавнем выступлении президент США запутался, смогут ли подействовать на Россию рестрикции.