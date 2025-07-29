Дональд Трамп не смог определиться, что введет против России после ультиматума

Президент США Дональд Трамп рассказал, какие меры предпримет Вашингтон против Москвы при невыполнении ультиматума. По его словам, это будут санкции, пошлины или «что-то еще». Слова политика прозвучали в беседе с журналистами.
Как известно, несколько дней назад американский лидер внезапно сменил риторику и изменил собственный 50-дневный ультиматум. Тогда он заявил, мол, срок сокращается. А следом «выдал» России всего 10 дней на достижение мира с Украиной. Причем отсчет уже пошел.
Однако во вторник, 29 июля, журналисты поинтересовались, что произойдет при невыполнении ультиматума. В ответ на это Трамп заявил, мол, будут меры. А именно санкции, пошлины и «что-то» еще. Что именно — так и не уточнил.
Немногим ранее на условия Трампа ответил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что американский лидер буквально играет в «игру ультиматумов». Однако ему следует помнить, что подобная риторика приближает войну с его собственной страной.