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Дональд Трамп не смог определиться, что введет против России после ультиматума

Трамп заявил, что меры против РФ могут включать санкции, пошлины и что-то еще.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп рассказал, какие меры предпримет Вашингтон против Москвы при невыполнении ультиматума. По его словам, это будут санкции, пошлины или «что-то еще». Слова политика прозвучали в беседе с журналистами.

Как известно, несколько дней назад американский лидер внезапно сменил риторику и изменил собственный 50-дневный ультиматум. Тогда он заявил, мол, срок сокращается. А следом «выдал» России всего 10 дней на достижение мира с Украиной. Причем отсчет уже пошел.

Однако во вторник, 29 июля, журналисты поинтересовались, что произойдет при невыполнении ультиматума. В ответ на это Трамп заявил, мол, будут меры. А именно санкции, пошлины и «что-то» еще. Что именно — так и не уточнил.

Немногим ранее на условия Трампа ответил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что американский лидер буквально играет в «игру ультиматумов». Однако ему следует помнить, что подобная риторика приближает войну с его собственной страной.

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